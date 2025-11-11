К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 63 серія від 11.11.2025

Серія 63 | 11.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 63 від 11.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, які темні сторони приховував шанований професор.

Мертвого Олега Гриня знайшли в його стоматологічному кабінеті. Все вказувало на те, що чоловік вчинив самогубство. Однак деякі деталі викликали в оперативників сумніви, які незабаром підтвердили криміналісти. Насправді Олега Гриня вбили.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі почали допитувати колег і студентів професора стоматології. З’ясувалось, що насправді Гринь мав сумнівну репутацію, адже неодноразово чіплявся до своїх студенток. Чому керівництво університету замовчувало цю ситуацію? І чи саме за це поплатився життям професор? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 63 від 11.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

