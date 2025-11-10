Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 62 серія від 10.11.2025
Дізнайтеся, що поєднує викрадення дитини та вбивство молодої дівчини, – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 62 від 10.11.2025 на сайті СТБ.
Десять місяців тому сталася подія, яка розділила життя родини Терещенків на до і після. Їхню доньку Олю викрали прямо з дитячого майданчика. Няня Валентина Сидорчук не помітила зникнення дівчинки, однак її причетність до злочину не довели.
Детективний серіал К.О.Д. покаже, як через 10 місяців з’явилась нова зачіпка в цій справі. Матір Олі зустріла в кафетерії дівчину з кулоном доньки. Експерти департаменту швидко розшукали її, але не змогли затримати. Чому дівчина втекла від оперативників? І що пов’язує її з викраденням дитини? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 62 від 10.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.
