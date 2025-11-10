К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 62 серия от 10.11.2025

Серия 62 | 10.11.2025 | 2025

Узнайте, что объединяет похищение ребенка и убийство молодой девушки, – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 62 от 10.11.2025 на сайте СТБ.

Десять месяцев назад произошло событие, которое разделило жизнь семьи Терещенко на до и после. Их дочь Олю похитили прямо с детской площадки. Няня Валентина Сидорчук не заметила исчезновения девочки, однако ее причастность к преступлению не доказали.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как через 10 месяцев появилась новая зацепка в этом деле. Мать Оли встретила в кафетерии девушку с кулоном дочери. Эксперты департамента быстро разыскали ее, но не смогли задержать. Почему девушка сбежала от оперативников? И что связывает ее с похищением ребенка? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 62 от 10.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотреть К.О.Д.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 61 серия