К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 61 серія від 10.11.2025

Серія 61 | 10.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 61 від 10.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, за що поплатилась відома блогерка.

Сотні користувачів стають свідками смерті блогерки Ганни Пушко під час стріму. Дівчина знімала мукбанги і якраз встановлювала рекорд за кількістю з’їденої їжі. Потім Ганна раптово померла.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як судмедекспертка встановлює причину смерті. В організмі Пушко виявлено гормон, через який дівчина не відчувала ситість. Однак ні сестра загиблої, ні її продюсер Арсеній Усипенко не знали, що Ганна вживала його. Дуже скоро слідчі з’ясували, що хтось навмисно додавав його в раціон дівчини. Хто це робив? І з якою метою? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 61 від 10.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

