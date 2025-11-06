К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 60 серія від 06.11.2025

Серія 60 | 06.11.2025 | 2025

Вампіри, містика і справжні монстри – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 60 від 06.11.2025 на сайті СТБ.

Детективи розслідують вбивство студентки Марини Вдовенко. Дівчина була вбрана в костюм вампіра, а з її серця стирчав кілок. Невже це було ритуальне вбивство? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі виходять на слід першого підозрюваного. Оперативники вирушають на затримання Дмитра Кузьміна. У його домі детективи бачать готичну атмосферу та навіть труну. Неочікувано Кузін нападає на Гайворона та кусає його. Що ж тепер буде з оперативником? І чи вдасться слідчим довести причетність Дмитра до вбивства Марини? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 60 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

