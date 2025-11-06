К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 60 серія від 06.11.2025

Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
Всі проєкти
К.О.Д

Серіал К.О.Д. 60 серія 2025 дивитись онлайн
К.О.Д. 2025 60 серія від 06.11.2025 дивитись онлайн
Серія 60 | 06.11.2025 | 2025

Вампіри, містика і справжні монстри – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 60 від 06.11.2025 на сайті СТБ.

Детективи розслідують вбивство студентки Марини Вдовенко. Дівчина була вбрана в костюм вампіра, а з її серця стирчав кілок. Невже це було ритуальне вбивство? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі виходять на слід першого підозрюваного. Оперативники вирушають на затримання Дмитра Кузьміна. У його домі детективи бачать готичну атмосферу та навіть труну. Неочікувано Кузін нападає на Гайворона та кусає його. Що ж тепер буде з оперативником? І чи вдасться слідчим довести причетність Дмитра до вбивства Марини? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 60 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 59 серія

