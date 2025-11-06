Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 60 серия от 06.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 60 серия от 06.11.2025.
К.О.Д Серия 60 К.О.Д. 2025 60 серия от 06.11.2025 смотреть онлайн
Серия 60 | 06.11.2025 | 2025

Вампиры, мистика и настоящие монстры – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 60 от 06.11.2025 на сайте СТБ.

Детективы расследуют убийство студентки Марины Вдовенко. Девушка была одета в костюм вампира, а из ее сердца торчал кол. Неужели это было ритуальное убийство? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Следователи выходят на след первого подозреваемого. Оперативники отправляются на задержание Дмитрия Кузьмина. В его доме детективы видят готическую атмосферу и даже гроб. Неожиданно Кузин нападает на Гайворона и кусает его. Что же теперь будет с оперативником? И удастся ли следователям доказать причастность Дмитрия к убийству Марины? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 60 от 06.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

