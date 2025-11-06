К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 59 серия от 06.11.2025

Серия 59 | 06.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 59 от 06.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто и почему безжалостно убил молодую мать и похитил ее ребенка.

Прямо на автостанции происходит опасная погоня. Неизвестные мужчина и женщина в черном преследуют женщину и стреляют в нее. Выясняется, что убитая пыталась спасти своего ребенка, которого хотели похитить преследователи.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, почему эксперты не могут установить личность молодой матери. Тем временем преступники находят младенца и похищают его. Очень скоро тело одного из похитителей обнаруживают с пулевым ранением. Неужели напарница решила избавиться от него? И где сейчас находится новорожденный младенец? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 59 от 06.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

