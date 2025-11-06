К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 59 серія від 06.11.2025

Серія 59 | 06.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 59 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто й чому безжально вбив молоду матір і викрав її дитину.

Прямо на автостанції стається небезпечна погоня. Невідомі чоловік і жінка в чорному переслідують жінку і стріляють в неї. З’ясовується, що вбита намагалась врятувати свою дитину, яку хотіли викрасти переслідувачі.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, чому експерти не можуть встановити особу молодої матері. Тим часом злочинці знаходять немовля і викрадають його. Дуже скоро тіло одного з викрадачів виявляють із кульовим пораненням. Невже напарниця вирішила позбавитися нього? І де зараз перебуває новонароджене немовля? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 59 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

