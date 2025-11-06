Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 59 серія від 06.11.2025

Серіал К.О.Д. 59 серія 2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 59 К.О.Д. 2025 59 серія від 06.11.2025 дивитись онлайн
Серія 59 | 06.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 59 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто й чому безжально вбив молоду матір і викрав її дитину.

Прямо на автостанції стається небезпечна погоня. Невідомі чоловік і жінка в чорному переслідують жінку і стріляють в неї. З’ясовується, що вбита намагалась врятувати свою дитину, яку хотіли викрасти переслідувачі.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, чому експерти не можуть встановити особу молодої матері. Тим часом злочинці знаходять немовля і викрадають його. Дуже скоро тіло одного з викрадачів виявляють із кульовим пораненням. Невже напарниця вирішила позбавитися нього? І де зараз перебуває новонароджене немовля? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 59 від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Смотреть К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 58 серія

