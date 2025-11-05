К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 58 серія від 05.11.2025

Серія 58 | 05.11.2025 | 2025

Розплата за успіх – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ.

Дизайнерка Вікторія Іваненко викликала справжній фурор у світі моди. Однак тріумфувала дівчина не довго. Повертаючись додому в шикарному лімузині, Вікторія відкоркувала пляшку шампанського, яка стала останньою в її житті.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як судмедекспертиза встановила, що хтось отруїв ігристе, яке випила Вікторія. Серед підозрюваних опинився бізнесмен Олександр Турчин, який мав таємну переписку з дизайнеркою і спонсорував її колекцію. Перед показом до Іваненко навідалась його дружина Марина, яка влаштувала скандал у гримерці. Та чи причетний хтось із подружжя Турчинів до вбивства? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 57 серія