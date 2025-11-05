Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 58 серія від 05.11.2025
Розплата за успіх – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ.
Дизайнерка Вікторія Іваненко викликала справжній фурор у світі моди. Однак тріумфувала дівчина не довго. Повертаючись додому в шикарному лімузині, Вікторія відкоркувала пляшку шампанського, яка стала останньою в її житті.
Детективний серіал К.О.Д. покаже, як судмедекспертиза встановила, що хтось отруїв ігристе, яке випила Вікторія. Серед підозрюваних опинився бізнесмен Олександр Турчин, який мав таємну переписку з дизайнеркою і спонсорував її колекцію. Перед показом до Іваненко навідалась його дружина Марина, яка влаштувала скандал у гримерці. Та чи причетний хтось із подружжя Турчинів до вбивства? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
