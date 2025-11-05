Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 58 серія від 05.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 58 серія від 05.11.2025. Серіал К.О.Д. 58 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 58 К.О.Д. 2025 58 серія від 05.11.2025 дивитись онлайн
Серія 58 | 05.11.2025 | 2025

Розплата за успіх – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ.

Дизайнерка Вікторія Іваненко викликала справжній фурор у світі моди. Однак тріумфувала дівчина не довго. Повертаючись додому в шикарному лімузині, Вікторія відкоркувала пляшку шампанського, яка стала останньою в її житті.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як судмедекспертиза встановила, що хтось отруїв ігристе, яке випила Вікторія. Серед підозрюваних опинився бізнесмен Олександр Турчин, який мав таємну переписку з дизайнеркою і спонсорував її колекцію. Перед показом до Іваненко навідалась його дружина Марина, яка влаштувала скандал у гримерці. Та чи причетний хтось із подружжя Турчинів до вбивства? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 58 від 05.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

