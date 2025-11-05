К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 58 серия от 05.11.2025

Серия 58 | 05.11.2025 | 2025

Расплата за успех – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 58 от 05.11.2025 на сайте СТБ.

Дизайнер Виктория Иваненко вызвала настоящий фурор в мире моды. Однако триумфировала девушка недолго. Возвращаясь домой в шикарном лимузине, Виктория откупорила бутылку шампанского, которая стала последней в ее жизни.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как судмедэкспертиза установила, что кто-то отравил игристое, которое выпила Виктория. Среди подозреваемых оказался бизнесмен Александр Турчин, который вел тайную переписку с дизайнером и спонсировал ее коллекцию. Перед показом Иваненко навестила его жена Марина, которая устроила скандал в гримерке. Но причастен ли кто-то из супругов Турчиных к убийству? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 58 от 05.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

