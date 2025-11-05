К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 57 серия от 05.11.2025

Серия 57 | 05.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 57 от 05.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто и почему убил успешную бизнесвумен.

Вадим Шинкаренко находит дома тело своей жены Елены. Женщине нанесли один точный ножевой удар, и она умерла от потери крови. Криминалисты находят видео, на котором частично виден убийца. Однако это не помогает установить его личность.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как на месте преступления находят кровь душегуба. К сожалению, его ДНК нет в базе. Однако это снимает подозрение с мужа убитой Вадима, который оказывается непричастным к преступлению. Кто же тогда лишил жизни Елену? И какие тайны скрывает от следствия Вадим? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 57 от 05.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

