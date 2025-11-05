Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 57 серія від 05.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 57 серія від 05.11.2025. Серіал К.О.Д. 57 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 57 К.О.Д. 2025 57 серія від 05.11.2025 дивитись онлайн
Серія 57 | 05.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 57 від 05.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто й чому вбив успішну бізнесвумен.

Вадим Шинкаренко знаходить вдома тіло своєї дружини Олени. Жінці завдали одного точного ножового удару, і вона померла від втрати крові. Криміналісти знаходять відео, на якому частково видно вбивцю. Однак це не допомагає встановити його особу.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як на місці злочину знаходять кров душогуба. На жаль його ДНК немає у базі. Однак це знімає підозру із чоловіка вбитої Вадима, який виявляється непричетним до злочину. Хто ж тоді забрав життя Олени? І які таємниці приховує від слідства Вадим? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 57 від 05.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

