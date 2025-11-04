К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 56 серія від 04.11.2025

Серія 56 | 04.11.2025 | 2025

Слідство пішло хибним шляхом – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 56 від 04.11.2025 на сайті СТБ.

Детективи починають розслідування вбивства водія катафалка Артура Журавського. Тіло чоловіка знайшли на парковці, однак нова судмедекспертка переконана, що чоловік втопився. Чи може вона помилятися? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Ще одне відкриття чекає на Римаря у квартирі загиблого. Приїхавши на обшук, оперативник зустрічає живого Артура Журавського. Він розповідає, що попросив свого брата-близнюка Дениса Давидчука замінити його на роботі. Чому ж у жертви були телефон і документи Журавського? І хто з братів насправді мав стати жертвою вбивці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 56 від 04.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

