К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025

Серія 55 | 04.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 55 від 04.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся про таємне захоплення капітана Мазура.

У нічному клубі прямо перед концертом стається вбивство. Одного із членів гурту вдаряє током, і хлопець гине миттєво. Капітан Мазур, який опинився на місці злочину, з’ясовує, що мікрофон було навмисно виведено з ладу.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як Гліб картає себе за те, що не запам’ятав ніяких важливих деталей. Тепер ця справа стає надзвичайно принциповою для капітана. Тим часом солістка гурту вказує слідчим на першого підозрюваного. Оперативники затримують Павла Руденка і привозять його на допит. Чи зізнається він у вбивстві? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 55 від 04.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

