Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 55 серія від 04.11.2025. Серіал К.О.Д. 55 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 56 серія від 04.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 54 серія від 03.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 53 серія від 03.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 55 серія від 04.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 52 серія від 30.10.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 55 К.О.Д. 2025 55 серія від 04.11.2025 дивитись онлайн
Серія 55 | 04.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 55 від 04.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся про таємне захоплення капітана Мазура.

У нічному клубі прямо перед концертом стається вбивство. Одного із членів гурту вдаряє током, і хлопець гине миттєво. Капітан Мазур, який опинився на місці злочину, з’ясовує, що мікрофон було навмисно виведено з ладу.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як Гліб картає себе за те, що не запам’ятав ніяких важливих деталей. Тепер ця справа стає надзвичайно принциповою для капітана. Тим часом солістка гурту вказує слідчим на першого підозрюваного. Оперативники затримують Павла Руденка і привозять його на допит. Чи зізнається він у вбивстві? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 55 від 04.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 54 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати