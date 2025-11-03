К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 54 серія від 03.11.2025

Серія 54 | 03.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 54 від 03.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, що ховається за маскою ідеальності та доброти.

Детективи починають розслідування вбивства колишньої вчительки Маргарити Савченко. Пенсіонерка вже не викладала, а у вільний час допомагала своїм сусідам. Всі вони схарактеризували Маргариту, як чуйну людину, яка завжди прийде на поміч. Хто ж бажав зла Савченко? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Експерти з’ясовують, що насправді Маргарита була зовсім не такою ідеальною. Колись з її вини у поході загинула школярка. Батько дівчинки не зміг змиритися з утратою, але під час допиту виявилось, що він не вбивав Савченко. Вадим Грень розповів, що Маргарита шантажувала його. І як виявилось, не тільки його. Невже Савченко поплатилась життям саме за це? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 54 від 03.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

