К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 53 серія від 03.11.2025

Серіал К.О.Д. 53 серія 2025 дивитись онлайн
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 53 серія від 03.11.2025
К.О.Д Серія 53 К.О.Д. 2025 53 серія від 03.11.2025 дивитись онлайн
Серія 53 | 03.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 53 від 03.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування справи з моторошним ароматом.

Слідчі розслідують вбивство студентки Асії Карімової. Оперативники звернули увагу на сильний запах парфумів на місці злочину. Першим підозрюваним стає один із залицяльників Асії Данило Назаренко. Однак хлопця теж знаходять мертвим. А в його квартирі стоїть сильний аромат парфумів Асії.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як експерти з’ясовують, хто може стояти за цими злочинами. Неочікувано для всіх стається ще одне вбивство. Цього разу жертвою стала викладачка університету, де навчались Асія та Данило. Однак із Мариною Ларчук розправились набагато жорстокіше. Що поєднує цих жертв окрім університету? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 53 від 03.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

