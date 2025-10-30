К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025

Серія 52 | 30.10.2025 | 2025

Не пропустіть розслідування в Гелловінську ніч – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 52 від 30.10.2025 на сайті СТБ.

У квест-кімнаті в Гелловінську ніч стається вбивство. Всі працівники департаменту терміново беруться до роботи, навіть у моторошних костюмах. Криміналістам вдається знайти відео вбивства Олега Соколова, і те, що вони там бачать, шокує.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що смертельний удар Соколову завдала Аріна Потапенко. Однак зробила це вона, захищаючи свою доньку Єву. Сама Аріна теж отримала важке поранення і ледь не пішла з життя. А поплічники Соколова викрали дівчинку. Який викуп за Єву попросять злочинці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 52 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

