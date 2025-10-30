Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 52 серія від 30.10.2025. Серіал К.О.Д. 52 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 51 серія від 30.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 50 серія від 29.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 49 серія від 29.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 52 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 48 серія від 28.10.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 52 К.О.Д. 2025 52 серія від 30.10.2025 дивитись онлайн
Серія 52 | 30.10.2025 | 2025

Не пропустіть розслідування в Гелловінську ніч – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 52 від 30.10.2025 на сайті СТБ.

У квест-кімнаті в Гелловінську ніч стається вбивство. Всі працівники департаменту терміново беруться до роботи, навіть у моторошних костюмах. Криміналістам вдається знайти відео вбивства Олега Соколова, і те, що вони там бачать, шокує.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що смертельний удар Соколову завдала Аріна Потапенко. Однак зробила це вона, захищаючи свою доньку Єву. Сама Аріна теж отримала важке поранення і ледь не пішла з життя. А поплічники  Соколова викрали дівчинку. Який викуп за Єву попросять злочинці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 52 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 51 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати