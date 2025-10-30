К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025

Серія 51 | 30.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 51 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, за що вбили лікарку.

Тіло Ірен Волошко знайшла хатня робітниця. Відому лікарку безжально вбили одним ударом прямо в неї вдома. Відбиток взуття, який знайшли на місці злочину, вивів слідчих на першого підозрюваного.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як оперативники затримали боксера Дмитра Горіна. Він був пацієнтом Ірен Волошко й отримував від лікарки пігулки, які допомагали йому боротися з мігренню, але викликали звикання. Після припинення терапії Горін погрожував Ірен і вимагав нову дозу ліків. Чи міг Дмитро вбити лікарку через свою залежність від пігулок? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 51 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

