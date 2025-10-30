Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 51 серія від 30.10.2025. Серіал К.О.Д. 51 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 52 серія від 30.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 50 серія від 29.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 49 серія від 29.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 51 серія від 30.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 48 серія від 28.10.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 51 К.О.Д. 2025 51 серія від 30.10.2025 дивитись онлайн
Серія 51 | 30.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 51 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, за що вбили лікарку.

Тіло Ірен Волошко знайшла хатня робітниця. Відому лікарку безжально вбили одним ударом прямо в неї вдома. Відбиток взуття, який знайшли на місці злочину, вивів слідчих на першого підозрюваного.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як оперативники затримали боксера Дмитра Горіна. Він був пацієнтом Ірен Волошко й отримував від лікарки пігулки, які допомагали йому боротися з мігренню, але викликали звикання. Після припинення терапії Горін погрожував Ірен і вимагав нову дозу ліків. Чи міг Дмитро вбити лікарку через свою залежність від пігулок? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 51 від 30.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 50 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати