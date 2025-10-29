К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 50 серія від 29.10.2025

Серія 50 | 29.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 50 від 29.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування вбивства, в якому живу людину перетворили на свічку.

У великому спортивному комплексі сталося вбивство. Масажист, прийшовши зранку на роботу, знайшов у кабінеті обвуглені останки тіла. Виявилось, що вбито клієнтку спортзалу Ганну Черевату.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як криміналісти розшукали першого можливого підозрюваного в злочині. Мирослав Завгородній рік тому подав на Ганну до суду через образу гідності. Раніше блогерка висміяла чоловіка у своїх соцмережах. Чи міг Завгородній розшукати Черевату і так безжально вбити? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 50 від 29.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

