К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 50 серия от 29.10.2025

Серия 50 | 29.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 50 от 29.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование убийства, в котором живого человека превратили в свечу.

В большом спортивном комплексе произошло убийство. Массажист, придя утром на работу, нашел в кабинете обугленные останки тела. Оказалось, что убита клиентка спортзала Анна Череватая.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как криминалисты разыскали первого возможного подозреваемого в преступлении. Мирослав Завгородний год назад подал на Анну в суд за оскорбление достоинства. Ранее блогерша высмеяла мужчину в своих соцсетях. Мог ли Завгородний разыскать Череватую и так безжалостно убить? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 50 от 29.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

