К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 49 серия от 29.10.2025

Серия 49 | 29.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 49 от 29.10.2025 на сайте СТБ и узнайте подробности нового расследования.

Витрина салона красоты поражает прохожих жуткой картиной. Мастер макияжа Галина Огиенко с клоунским гримом смотрит на них стеклянными глазами. Еще вечером ее безжалостно убили, и так тело девушки пролежало всю ночь.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи находят первую подозреваемую по делу. Ею становится конкурентка Галины из салона по соседству Алевтина. Чтобы выяснить больше деталей, оперативница Райт посещает это заведение под видом клиентки. Что удастся узнать Богдане? И окажется ли Алевтина причастной к убийству Галины? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 49 от 29.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

