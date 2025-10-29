Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 49 серія від 29.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 49 серія від 29.10.2025.
К.О.Д Серія 49 К.О.Д. 2025 49 серія від 29.10.2025 дивитись онлайн
Серія 49 | 29.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 49 від 29.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся деталі нового розслідування.

Вітрина салону краси вражає перехожих моторошною картиною. Майстриня макіяжу Галина Огієнко із клоунським гримом дивиться на них скляними очима. Ще ввечері її безжально вбили, і так тіло дівчини пролежало цілу ніч.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі знаходять першу підозрювану в справі. Нею стає конкурентка Галини із салону поруч Алевтина. Щоб з’ясувати більше деталей, оперативниця Райт відвідує цей заклад під виглядом клієнтки. Що вдасться дізнатися Богдані? І чи виявиться Алевтина причетною до вбивства Галини? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 49 від 29.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

