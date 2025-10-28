К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 48 серія від 28.10.2025

Серія 48 | 28.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 48 від 28.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть полювання на злочинця, який вбиває людей їхніми найбільшими страхами.

Поряд із річкою знаходять тіло Аліни Соколенко. Після розтину виявляється, що дівчину втопили. Та найстрашніше, що Аліна була вагітною.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі з’ясували, що батьком дитини був Олександр Рудий. Аліна працювала в його компанії та крутила роман з одруженим шефом. Незадовго до смерті Рудий вирішив влаштувати коханці сюрприз і привіз її плавати на човні. От тільки він не врахував, що Аліна панічно боїться води, і побачення закінчилося скандалом. Чи міг Рудий втопити коханку після сварки? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 48 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

