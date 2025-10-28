Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 48 серія від 28.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 48 серія від 28.10.2025. Серіал К.О.Д. 48 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 48 серія від 28.10.2025
К.О.Д Серія 48 К.О.Д. 2025 48 серія від 28.10.2025 дивитись онлайн
Серія 48 | 28.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 48 від 28.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть полювання на злочинця, який вбиває людей їхніми найбільшими страхами.

Поряд із річкою знаходять тіло Аліни Соколенко. Після розтину виявляється, що дівчину втопили. Та найстрашніше, що Аліна була вагітною.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі з’ясували, що батьком дитини був Олександр Рудий. Аліна працювала в його компанії та крутила роман з одруженим шефом. Незадовго до смерті Рудий вирішив влаштувати коханці сюрприз і привіз її плавати на човні. От тільки він не врахував, що Аліна панічно боїться води, і побачення закінчилося скандалом. Чи міг Рудий втопити коханку після сварки? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 48 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 47 серія

