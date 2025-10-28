Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 47 серія від 28.10.2025. Серіал К.О.Д. 47 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 48 серія від 28.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 46 серія від 27.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 45 серія від 27.10.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 44 серія від 23.10.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 47 К.О.Д. 2025 47 серія від 28.10.2025 дивитись онлайн
Серія 47 | 28.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 47 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як детективи боролись із повстанням машин.

Слідчі починають розслідувати серію моторошних пожеж. Вони з’ясовують, що в кожному помешканні, де сталося загоряння, була встановлена система Розумний дім. Саме вона блокувала вихід людям, які були всередині. Невже це початок повстання машин? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Водночас у департаменті проводять оновлення програмного забезпечення. Тепер програма Код має ще більше важливих функцій, які мають допомагати проводити розслідування. Однак після помилки оперативників вона виходить з-під контролю. Програма Код перестає виконувати команди та готова навіть нашкодити правоохоронцям. Чи вдасться криміналістам зупинити її? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 47 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 46 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати