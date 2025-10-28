К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 47 серія від 28.10.2025

Серія 47 | 28.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 47 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як детективи боролись із повстанням машин.

Слідчі починають розслідувати серію моторошних пожеж. Вони з’ясовують, що в кожному помешканні, де сталося загоряння, була встановлена система Розумний дім. Саме вона блокувала вихід людям, які були всередині. Невже це початок повстання машин? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Водночас у департаменті проводять оновлення програмного забезпечення. Тепер програма Код має ще більше важливих функцій, які мають допомагати проводити розслідування. Однак після помилки оперативників вона виходить з-під контролю. Програма Код перестає виконувати команди та готова навіть нашкодити правоохоронцям. Чи вдасться криміналістам зупинити її? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 47 від 28.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 46 серія