К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 46 серія від 27.10.2025

Матір знаходить вбитою свою доньку. Напередодні увечорі вони розмовляли телефоном і дівчина розповідала, як минули її пологи. Всього два дні тому Віра Гузенко народила третю дитину. Хто ж забрав життя молодої матері? І де зараз немовля? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі з’ясовують, що життя Віри складно було назвати щасливим. Після смерті чоловіка в родині критично не вистачало грошей, Віра сама виховувала дітей і ще й мусила розплачуватися з боргами покійного коханого. Та попри це, жінка народжувала в дуже дорогому пологовому будинку. Де Віра взяла на це гроші? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 46 від 27.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

