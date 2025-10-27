Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 46 серия от 27.10.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 46 серия от 27.10.2025. Сериал К.О.Д. 46 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 46 К.О.Д. 2025 46 серия от 27.10.2025 смотреть онлайн
Серия 46 | 27.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 46 от 27.10.2025 на сайте СТБ – не пропустите расследование самого безжалостного преступления.

Мать находит убитой свою дочь. Накануне вечером они разговаривали по телефону, и девушка рассказывала, как прошли ее роды. Всего два дня назад Вера Гузенко родила третьего ребенка. Кто же лишил жизни молодую мать? И где сейчас младенец? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Следователи выясняют, что жизнь Веры сложно было назвать счастливой. После смерти мужа в семье критически не хватало денег, Вера сама воспитывала детей и еще должна была расплачиваться с долгами покойного любимого. Но, несмотря на это, женщина рожала в очень дорогом роддоме. Где Вера взяла на это деньги? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 46 от 27.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

