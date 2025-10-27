Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 45 серия от 27.10.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 45 серия от 27.10.2025. Сериал К.О.Д. 45 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 45 серия от 27.10.2025
К.О.Д Серия 45 К.О.Д. 2025 45 серия от 27.10.2025 смотреть онлайн
Серия 45 | 27.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 45 от 27.10.2025 на сайте СТБ и окунитесь в расследование, где главную роль сыграли наши четвероногие друзья.

Детективы начинают расследование дела об убийстве своего коллеги – полицейского Игоря Русива. Ранее Гайворон работал с ним и хорошо помнит пса жертвы Айрона. Именно эта собака становится главным подозреваемым в убийстве своего хозяина.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как эксперты устанавливают, что Айрон не нападал на Русива, а, наоборот, пытался зализать его раны. Теперь следователи должны выяснить, чей пес загрыз Игоря и произошло ли это по приказу хозяина. Однако единственная женщина, которая часто гуляла возле места преступления, дала оперативникам ложные показания. Почему она пыталась завести расследование в тупик? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 45 от 27.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

