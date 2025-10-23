К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 44 серия от 23.10.2025

Серия 44 | 23.10.2025 | 2025

Борцы за справедливость тоже ошибаются – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 44 от 23.10.2025 на сайте СТБ.

В коллекторе находят тело молодого и талантливого хакера Павла Сурина. Убийца не просто лишил жизнь юношу, но и пытал его. Кто и почему так жестоко поступил с Павлом? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Тем временем город всколыхнул политический скандал. Неизвестные слили в сеть видео с кандидатом в мэры Дмитрием Войтенко, где он признается в своих нечистых планах в случае победы на выборах. Неожиданно детективы выясняют, что именно убитый Павел Сурин вместе с другом выложили это видео. Неужели политик так разозлился на хакеров, что пошел на убийство? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 44 от 23.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

