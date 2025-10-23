Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 43 серия от 23.10.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 43 серия от 23.10.2025. Сериал К.О.Д. 43 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 43 серия от 23.10.2025
К.О.Д Серия 43 К.О.Д. 2025 43 серия от 23.10.2025 смотреть онлайн
Серия 43 | 23.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 43 от 23.10.2025 на сайте СТБ – не пропустите расследование дела со многими подозреваемыми.

Следователи расследуют убийство бизнесмена Эрнеста Солохи. Он известен многим благодаря своим серым схемам на тендерах. Из-за своей незаконной деятельности у Эрнеста было много врагов, которые желали ему смерти.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выяснится, что даже ближайшие родственники ненавидели Солоху. Его жена и дети только обрадовались, когда Эрнеста не стало. Однако у них троих было железное алиби. Так кто же все-таки стоит за убийством Эрнеста Солохи? И какие шокирующие открытия о бизнесмене и его семье ждут следователей? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 43 от 23.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

