К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 42 серия от 22.10.2025

Серия 42 | 22.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 42 от 22.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование дела о мести.

Профессор Орест Кулик убит. Свидетелями его смерти стали студенты и приглашенные эксперты Богдана Райт и Альбина Панчук. Однако никто не успел оказать профессору помощь, ведь яд уже подействовал.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, что Кулика отравили ураном. Такое редкое вещество не мог достать кто угодно. Под подозрением следствия оказалась руководительница научного учреждения Жанна Белоконь. Недавно Кулик выиграл против нее суд, и компания должна была ему возместить два миллиона гривен. Что в этой истории насторожит детективов? И почему враждующие Кулик и Белоконь ужинали вместе накануне смерти профессора? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 42 от 22.10.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 41 серия