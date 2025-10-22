К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 41 серия от 22.10.2025

Серия 41 | 22.10.2025 | 2025

Дело всей жизни для одного из криминалистов – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 41 от 22.10.2025 на сайте СТБ.

Следователи расследуют убийство Руслана Духоты. Четыре места назад он дал взятку врачу, который поставил его первым в очереди на пересадку печени. Девушка, которая должна была быть на его месте, умерла. Могла ли мать погибшей Людмила Бойко отомстить Руслану? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Личные мотивы в этом расследовании имеет криминалист Женя Билевич. Семь лет назад был убит его брат Максим, и именно Духоту подозревали в этом. Однако доказать вину Руслана следователям не удалось. Сможет ли Женя раскрыть дело семилетней давности? И какие страшные тайны придется узнать Билевичу о своих близких? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 41 от 22.10.2025 на сайте СТБ.

