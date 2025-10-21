К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 40 серия от 21.10.2025

Серия 40 | 21.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 40 от 21.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите охоту на маньяка, который забирает женские части тела.

Следователи начинают расследование жестокого убийства медсестры Стеллы Синченко. Сначала сердце девушки оставили перед входом в департамент, а затем анонимным звонком сообщили, где находится ее тело. Неужели это убийца играет со следствием? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Пока следователи пытались понять мотивы преступника, похитили еще одну девушку. Яна Тихоцкая исчезла с парковки прямо перед встречей с отцом. Успеют ли детективы найти Яну, пока ее не постигла такая же участь, как Стеллу? И что за сумасшедший маньяк похищает девушек и мучает их? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 40 от 21.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 39 серия