К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 40 серія від 21.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 40 серія від 21.10.2025. Серіал К.О.Д. 40 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 40 К.О.Д. 2025 40 серія від 21.10.2025 дивитись онлайн
Серія 40 | 21.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 40 від 21.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть полювання на маніяка, що забирає жіночі частини тіла.

Слідчі починають розслідування жорстокого вбивства медсестри Стелли Сінченко. Спершу серце дівчини залишили перед входом у департамент, а згодом анонімним дзвінком повідомили, де знаходиться її тіло. Невже це вбивця грається зі слідством? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Поки слідчі намагалися збагнути мотиви злочинця, викрали ще одну дівчину. Яна Тихоцька зникла з паркувального майданчика прямо перед зустріччю з батьком. Чи встигнуть детективи знайти Яну, поки її не спіткала така ж доля, як Стеллу? І що за божевільний маніяк викрадає дівчат і мучить їх? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 40 від 21.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

