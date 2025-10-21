К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 39 серия от 21.10.2025

Серия 39 | 21.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 39 от 21.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как семейные тайны и старые грехи разрушают жизнь.

В доме известного бизнесмена происходит убийство. Душегуб наносит Семену Заречному много ножевых ранений. Следователи находят на месте преступления жену бизнесмена, которая пытается отмыть следы крови с орудия убийства.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как Ада Заречная становится первой подозреваемой по делу. Женщина делает чистосердечное признание, однако Косач так просто не обманешь. Она понимает, что Ада лжет и на самом деле это не она убила своего мужа. А кто же тогда? Кого пыталась защитить Ада Заречная? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 39 от 21.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 38 серия