К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 39 серия от 21.10.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 39 серия от 21.10.2025. Сериал К.О.Д. 39 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 39 К.О.Д. 2025 39 серия от 21.10.2025 смотреть онлайн
Серия 39 | 21.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 39 от 21.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как семейные тайны и старые грехи разрушают жизнь.

В доме известного бизнесмена происходит убийство. Душегуб наносит Семену Заречному много ножевых ранений. Следователи находят на месте преступления жену бизнесмена, которая пытается отмыть следы крови с орудия убийства.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как Ада Заречная становится первой подозреваемой по делу. Женщина делает чистосердечное признание, однако Косач так просто не обманешь. Она понимает, что Ада лжет и на самом деле это не она убила своего мужа. А кто же тогда? Кого пыталась защитить Ада Заречная? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 39 от 21.10.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

