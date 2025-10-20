К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 38 серия от 20.10.2025

Серия 38 | 20.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 38 от 20.10.2025 на сайте СТБ и узнайте подробности запутанного и опасного расследования.

Лина внезапно убегает со свидания с Рымарем. Майор не может найти себе места, особенно когда девушка не отвечает на звонки. Он обращается к коллегам, и те помогают разыскать Лину. Рымар и Березка находят ее без сознания. Связано ли нападение на Лину с убийством Дарьи? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Тем временем в офисе департамента происходит что-то странное. В программе Код начались какие-то неполадки. Эксперты обнаруживают подозрительную закономерность. Программа глючит, когда рядом находится кот, которого нашла Альбина. Как животное может влиять на технику? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 38 от 20.10.2025 на сайте СТБ.

