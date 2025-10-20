К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 37 серия от 20.10.2025

Серия 37 | 20.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 37 от 20.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите опасное расследование, связанное с киллерами и влиятельными людьми.

В собственной ванной находят окровавленное тело Дарьи Романюк. За час до самоубийства девушка позвонила подруге и сказала, что больше не хочет жить. К сожалению, ее подруга не успела. Но действительно ли Дарья сама решила покончить с жизнью? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Следователям придется вести сразу два расследования. Тело неизвестного мужчины находят на крыше. После вскрытия детективы могут предположить, что убитый был киллером. Как опытный убийца сам превратился в жертву? И кто окажется под подозрением следствия? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 37 от 20.10.2025 на сайте СТБ.

