К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 37 серія від 20.10.2025

Серіал К.О.Д. 37 серія 2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 37 К.О.Д. 2025 37 серія від 20.10.2025 дивитись онлайн
Серія 37 | 20.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 37 від 20.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть небезпечне розслідування, пов’язане з кілерами та впливовими людьми.

У власній ванній знаходять закривавлене тіло Дарини Романюк. За годину до самогубства дівчина подзвонила подрузі та сказала, що більше не хоче жити. На жаль її товаришка не встигла. Та чи справді Дарина сама вирішила покінчити з життям? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчим доведеться вести відразу два розслідування. Тіло невідомого чоловіка знаходять на даху. Після розтину детективи можуть припустити, що вбитий був кілером. Як досвідчений вбивця сам перетворився на жертву? І хто опиниться під підозрою слідства? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 37 від 20.10.2025 на сайті СТБ.

