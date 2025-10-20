Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 38 серія від 20.10.2025

Серіал К.О.Д. 38 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 38 серія від 20.10.2025
К.О.Д Серія 38 К.О.Д. 2025 38 серія від 20.10.2025 дивитись онлайн
Серія 38 | 20.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 38 від 20.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся деталі заплутаного та небезпечного розслідування.

Ліна раптово тікає з побачення з Римарем. Майор не може знайти собі місця, особливо коли дівчина не відповідає на дзвінки. Він звертається до колег, і ті допомагають розшукати Ліну. Римар і Берізка знаходять її непритомною. Чи пов’язаний напад на Ліну з вбивством Дарини? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Тим часом в офісі департаменту відбувається щось дивне. У програмі Код почались якісь неполадки. Експерти виявляють підозрілу закономірність. Програма глючить, коли поряд перебуває кіт, якого знайшла Альбіна. Як тварина може впливати на техніку? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 38 від 20.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д.

Дивитись К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 37 серія

