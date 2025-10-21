Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 39 серія від 21.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 39 серія від 21.10.2025.
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 39 серія від 21.10.2025
К.О.Д Серія 39 К.О.Д. 2025 39 серія від 21.10.2025 дивитись онлайн
Серія 39 | 21.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 39 від 21.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як сімейні таємниці та старі гріхи руйнують життя.

У будинку відомого бізнесмена стається вбивство. Душогуб завдає Семену Зарічному багато ножових поранень. Слідчі знаходять на місці злочину дружину бізнесмена, яка намагається відмити сліди крові зі знаряддя вбивства.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як Ада Зарічна стає першою підозрюваною в справі. Жінка робить щиросердне зізнання, однак Косач так просто не проведеш. Вона розуміє, що Ада бреше і насправді це не вона вбила свого чоловіка. А хто ж тоді? Кого намагалася захистити Ада Зарічна? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 39 від 21.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

