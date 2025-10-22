К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 41 серія від 22.10.2025

Серія 41 | 22.10.2025 | 2025

Справа всього життя для одного з криміналістів – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.

Слідчі розслідують вбивство Руслана Духоти. Чотири місяця тому він дав хабаря лікарю, який поставив його першим у черзі на пересадку печінки. Дівчина, яка мала бути на його місці, померла. Чи могла матір загиблої Людмила Бойко помститися Руслану? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Особисті мотиви в цьому розслідуванні має криміналіст Женя Білевич. Сім років тому було вбито його брата Максима, і саме Духоту підозрювали в цьому. Однак довести провину Руслана слідчим не вдалося. Чи зможе Женя розкрити справу семирічної давнини? І які страшні таємниці доведеться дізнатися Білевичу про своїх близьких? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 40 серия