Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 41 серія від 22.10.2025
Справа всього життя для одного з криміналістів – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.
Слідчі розслідують вбивство Руслана Духоти. Чотири місяця тому він дав хабаря лікарю, який поставив його першим у черзі на пересадку печінки. Дівчина, яка мала бути на його місці, померла. Чи могла матір загиблої Людмила Бойко помститися Руслану? Покаже детективний серіал К.О.Д.
Особисті мотиви в цьому розслідуванні має криміналіст Женя Білевич. Сім років тому було вбито його брата Максима, і саме Духоту підозрювали в цьому. Однак довести провину Руслана слідчим не вдалося. Чи зможе Женя розкрити справу семирічної давнини? І які страшні таємниці доведеться дізнатися Білевичу про своїх близьких? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.
