К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 41 серія від 22.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 41 серія від 22.10.2025.
К.О.Д Серія 41 К.О.Д. 2025 41 серія від 22.10.2025 дивитись онлайн
Серія 41 | 22.10.2025 | 2025

Справа всього життя для одного з криміналістів – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.

Слідчі розслідують вбивство Руслана Духоти. Чотири місяця тому він дав хабаря лікарю, який поставив його першим у черзі на пересадку печінки. Дівчина, яка мала бути на його місці, померла. Чи могла матір загиблої Людмила Бойко помститися Руслану? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Особисті мотиви в цьому розслідуванні має криміналіст Женя Білевич. Сім років тому було вбито його брата Максима, і саме Духоту підозрювали в цьому. Однак довести провину Руслана слідчим не вдалося. Чи зможе Женя розкрити справу семирічної давнини? І які страшні таємниці доведеться дізнатися Білевичу про своїх близьких? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 41 від 22.10.2025 на сайті СТБ.

