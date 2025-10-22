К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 42 серія від 22.10.2025

Серія 42 | 22.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 42 від 22.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування справи про помсту.

Професора Ореста Кулика вбито. Свідками його смерті стали студенти та запрошені експертки Богдана Райт та Альбіна Панчук. Однак ніхто не встиг надати професору допомогу, адже отрута вже подіяла.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, що Кулика отруїли ураном. Таку рідкісну речовину не міг дістати будь-хто. Під підозрою слідства опинилася керівниця наукової установи Жанна Білокінь. Нещодавно Кулик виграв проти неї суд, і компанія мусила йому відшкодувати два мільйони гривень. Що в ці історії насторожить детективів? І чому ворогуючі Кулик і Білокінь вечеряли разом напередодні смерті професора? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 42 від 22.10.2025 на сайті СТБ.

