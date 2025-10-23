К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 43 серія від 23.10.2025

Серія 43 | 23.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 43 від 23.10.2025 на сайті СТБ – не пропустіть розслідування справи із багатьма підозрюваними.

Слідчі розслідують вбивство бізнесмена Ернеста Солохи. Він відомий багатьом через свої сірі схеми на тендерах. Через свою незаконну діяльність Ернест мав багато ворогів, які бажали йому смерті.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясується, що навіть найближчі родичі ненавиділи Солоху. Його дружина і діти тільки зраділи, коли Ернеста не стало. Однак у них трьох було залізне алібі. То хто ж все-таки стоїть за вбивством Ернеста Солохи? І які шокуючі відкриття про бізнесмена і його родину чекають на слідчих? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 43 від 23.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

