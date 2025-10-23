К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 44 серія від 23.10.2025

Серія 44 | 23.10.2025 | 2025

Борці за справедливість теж помиляються – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 44 від 23.10.2025 на сайті СТБ.

У колекторі знаходять тіло молодого й талановитого хакера Павла Суріна. Вбивця не просто забрав життя юнака, а і катував його. Хто й чому так жорстоко вчинив із Павлом? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Тим часом місто сколихнув політичний скандал. Невідомі злили в мережу відео з кандидатом у мери Дмитром Войтенком, де він зізнається у своїх нечистих планах у разі перемоги на виборах. Неочікувано детективи з’ясовують, що саме вбитий Павло Сурін разом із другом виклали це відео. Невже політик так розізлився на хакерів, що пішов на вбивство? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 44 від 23.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 43 серия