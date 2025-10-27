Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 45 серія від 27.10.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 45 серія від 27.10.2025. Серіал К.О.Д. 45 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 45 серія від 27.10.2025
К.О.Д Серія 45 К.О.Д. 2025 45 серія від 27.10.2025 дивитись онлайн
Серія 45 | 27.10.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 45 від 27.10.2025 на сайті СТБ та пориньте в розслідування, де головну роль зіграли наші чотирилапі друзі.

Детективи починають розслідування справи про вбивство свого колеги – поліцейського Ігоря Русіва. Раніше Гайворон працював із ним і добре пам’ятає пса жертви Айрона. Саме цей собака стає головним підозрюваним у вбивстві свого хазяїна.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як експерти встановлюють, що Айрон не нападав на Русіва, а, навпаки, намагався зализати його рани. Тепер слідчі мають з’ясувати, чий пес загриз Ігоря і чи сталося це за наказом господаря. Однак єдина жінка, яка часто гуляла біля місця злочину, надала оперативникам неправдиві свідчення. Чому вона намагалась завести розслідування в глухий кут? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 45 від 27.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 44 серія

