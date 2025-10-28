К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 47 серия от 28.10.2025

Серия 47 | 28.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 47 от 28.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как детективы боролись с восстанием машин.

Следователи начинают расследовать серию жутких пожаров. Они выясняют, что в каждом помещении, где произошло возгорание, была установлена система Умный дом. Именно она блокировала выход людям, которые были внутри. Неужели это начало восстания машин? Покажет детективный сериал К.О.Д.

В то же время в департаменте проводят обновление программного обеспечения. Теперь программа Код имеет еще больше важных функций, которые должны помогать проводить расследования. Однако после ошибки оперативников она выходит из-под контроля. Программа Код перестает выполнять команды и готова даже навредить правоохранителям. Удастся ли криминалистам остановить ее? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 47 от 28.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

