К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 48 серия от 28.10.2025

Серия 48 | 28.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 48 от 28.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите охоту на преступника, который убивает людей их самыми большими страхами.

Рядом с рекой находят тело Алины Соколенко. После вскрытия выясняется, что девушку утопили. Но самое страшное, что Алина была беременна.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи выяснили, что отцом ребенка был Александр Рудый. Алина работала в его компании и завела роман с женатым шефом. Незадолго до смерти Рудый решил устроить любовнице сюрприз и привез ее плавать на лодке. Вот только он не учел, что Алина панически боится воды, и свидание закончилось скандалом. Мог ли Рудый утопить любовницу после ссоры? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 48 от 28.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

