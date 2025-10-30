К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 51 серия от 30.10.2025

Серия 51 | 30.10.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 51 от 30.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, за что убили врача.

Тело Ирэн Волошко нашла домработница. Известную врача безжалостно убили одним ударом прямо у нее дома. Отпечаток обуви, который нашли на месте преступления, вывел следователей на первого подозреваемого.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как оперативники задержали боксера Дмитрия Горина. Он был пациентом Ирэн Волошко и получал от врача таблетки, которые помогали ему бороться с мигренью, но вызывали привыкание. После прекращения терапии Горин угрожал Ирэн и требовал новую дозу лекарств. Мог ли Дмитрий убить врача из-за своей зависимости от таблеток? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 51 от 30.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

