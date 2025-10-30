Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 52 серия от 30.10.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 52 серия от 30.10.2025.
К.О.Д Серия 52 К.О.Д. 2025 52 серия от 30.10.2025 смотреть онлайн
Серия 52 | 30.10.2025 | 2025

Не пропустите расследование в Хэллоуинскую ночь – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 52 от 30.10.2025 на сайте СТБ.

В квест-комнате в Хэллоуинскую ночь происходит убийство. Все сотрудники департамента срочно приступают к работе, даже в жутких костюмах. Криминалистам удается найти видео убийства Олега Соколова, и то, что они там видят, шокирует.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что смертельный удар Соколову нанесла Арина Потапенко. Однако сделала это она, защищая свою дочь Еву. Сама Арина тоже получила тяжелое ранение и едва не умерла. А пособники Соколова похитили девочку. Какой выкуп за Еву попросят преступники? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 52 от 30.10.2025 на сайте СТБ и узнайте.

