К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 53 серия от 03.11.2025

Серия 53 | 03.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 53 от 03.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование дела с жутким ароматом.

Следователи расследуют убийство студентки Асии Каримовой. Оперативники обратили внимание на сильный запах духов на месте преступления. Первым подозреваемым становится один из ухажеров Асии Даниил Назаренко. Однако парня тоже находят мертвым. А в его квартире стоит сильный аромат духов Асии.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как эксперты выясняют, кто может стоять за этими преступлениями. Неожиданно для всех происходит еще одно убийство. На этот раз жертвой стала преподавательница университета, где учились Асия и Даниил. Однако с Мариной Ларчук расправились гораздо жесточе. Что объединяет этих жертв кроме университета? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 53 от 03.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

