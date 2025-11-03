К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 54 серия от 03.11.2025

Серия 54 | 03.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 54 от 03.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, что скрывается за маской идеальности и доброты.

Детективы начинают расследование убийства бывшей учительницы Маргариты Савченко. Пенсионерка уже не преподавала, а в свободное время помогала своим соседям. Все они охарактеризовали Маргариту как отзывчивого человека, который всегда придет на помощь. Кто же желал зла Савченко? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Эксперты выясняют, что на самом деле Маргарита была совсем не такой идеальной. Когда-то по ее вине в походе погибла школьница. Отец девочки не смог смириться с потерей, но во время допроса выяснилось, что он не убивал Савченко. Вадим Грень рассказал, что Маргарита шантажировала его. И как оказалось, не только его. Неужели Савченко поплатилась жизнью именно за это? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 54 от 03.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

